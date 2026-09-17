Кабмин вмешался в конфликт "Укрпочты" и НБУ: Смилянский объявил временное "перемирие"

Правительство инициировало переговоры между руководством "Укрпочты" и НБУ, чтобы урегулировать спор между сторонами. На время консультаций почтовый оператор прекращает какие-либо публичные комментарии по поводу конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского.
Соответствующие договоренности стороны достигли по итогам заседания парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.
До встречи по инициативе премьер-министра представители НБУ, "Укрпочты", Мининфраструктуры и профильного комитета Рады должны разработать предложения регулятора и подготовить конкретные решения.
"По инициативе премьер-министра Украины вскоре состоится встреча всех заинтересованных сторон, чтобы решить вопрос между НБУ и Укрпочтой. К этому времени со стороны Укрпочты мы прекращаем комментировать эти дела публично. Опять же, со своей стороны публично выражаю готовность отложить личные эмоции ради проработки конструктивного решения", - подчеркнул Смилянский.
Он подчеркнул, что "все остальное пока будет происходить за кулисами". Гендиректор "Укрпочты" также выразил надежду, что после этого будут "хорошие новости".
Напомним, Игорь Смилянский подал в суд иск против Нацбанка. Он требует отменить решение о своем увольнении из-за якобы профессиональной непригодности.
Отметим, Смилянский продолжил исполнять обязанности гендиректора "Укрпочты" в полном объеме, несмотря на требование Нацбанка отстранить его от руководства.