Кабмин вмешался в конфликт "Укрпочты" и НБУ: Смилянский объявил временное "перемирие"

Соответствующие договоренности стороны достигли по итогам заседания парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

До встречи по инициативе премьер-министра представители НБУ, "Укрпочты", Мининфраструктуры и профильного комитета Рады должны разработать предложения регулятора и подготовить конкретные решения.

"По инициативе премьер-министра Украины вскоре состоится встреча всех заинтересованных сторон, чтобы решить вопрос между НБУ и Укрпочтой. К этому времени со стороны Укрпочты мы прекращаем комментировать эти дела публично. Опять же, со своей стороны публично выражаю готовность отложить личные эмоции ради проработки конструктивного решения", - подчеркнул Смилянский.

Он подчеркнул, что "все остальное пока будет происходить за кулисами". Гендиректор "Укрпочты" также выразил надежду, что после этого будут "хорошие новости".