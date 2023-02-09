Кабмин установил квоты на иммигрантов: сколько и на каких условиях готовы принять в 2023 году
Фото: правительство ожидает 9,2 тысячи иммигрантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кабинет министров установил квоты иммиграции на 2023 год. Планируется принять 9203 человек, что немного больше, чем ожидалось в прошлом году (8488 человек).
Документом установлены следующие квоты на иммигрантов:
- деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины - 850 человек,
- высококвалифицированные специалисты и рабочие, острая потребность в которых ощутима для экономики Украины - 5000,
- лица, осуществившие иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 тысяч долларов - без ограничения,
- лица, являющиеся полнородными братом или сестрой, дедом или бабой, внуком или внучкой граждан Украины - 845,
- лица, ранее находившиеся в гражданстве Украины - 396,
- родители, супруг иммигранта и его несовершеннолетние дети - 2055,
- лица, непрерывно прожившие на территории Украины в течение трех лет со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми - 0,
- лица, прослужившие в Вооруженных Силах Украины три и более лет - 57.