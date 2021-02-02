Кабмін незабаром розгляне постанову про адаптивний карантин, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я найближчим часом винесе на засідання уряду проект постанови про введення в Україні адаптивного карантину. Уряд її розгляне.

Про це заявив на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

"Згідно з нашою стратегією, ми хочемо повернутися до адаптивного карантину. Ми здійснили розрахунки і найближчим часом винесемо постанову на засідання Кабміну", - сказав він.

За його словами, в Україні немає жодного регіону, який був би в "червоній" зоні.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що Кабінет міністрів розглядає можливість переходу України до адаптивного карантину. Зараз деякі регіони можуть послабити обмеження до рівня "жовтої" або "зеленої" зони.

При цьому в Міністерстві охорони здоров'я раніше повідомляли, що планується повернення до адаптивного формату карантину, який передбачає зонування регіонів за рівнем захворюваності коронавірусом.

Зазначимо, Україна повернулася до обмежень "помаранчевої" зони карантину після січневого локдауна.