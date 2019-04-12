Кабмін внесе зміни у постанову про субсидії

Після завершення опалювального сезону до постанови про субсидії будуть внесені зміни. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Мінсоцполітики вже оприлюднило проект змін до громадського обговорення.

"Що стосується постанови про субсидії. Ви праві, немає нічого досконалого. Після опалювального сезону до постанови про субсидії будуть внесені зміни", - повідомив Рева.

Окрім того, глава Мінсоцполітики пояснив, що заборгованість населення пов’язана не з проблемою нарахування субсидій населенню.

"Заборгованість населення, яка є особливо за газ, багато в чому сформована не постановою про субсидії, а незаконними діями облгазів, які ігнорують 42 постанови НКРЕКП щодо незаконного донарахування обсягів газу, які вони свавільно нарахували населенню. Це мільярди гривень", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автоматичне перепризначення субсидій у 2019 році торкнеться 3 млн домогосподарств, іншим потрібно буде оновити заяву і декларацію про доходи.

Як писало РБК-Україна раніше, субсидії готівкою почали виплачувати з 1 березня 2019 року. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів за лютий разом з пенсією. Пенсіонери серед субсідіантов складають близько 75%. За останніми розрахунками, середній розмір монетизованої субсидії складе 1676 грн.

За даними Державної служби статистики, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у лютому 2019 року одержували 3735,1 тис. домогосподарств.