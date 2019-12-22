Кабмін вніс до Ради закон про посилення відповідальності за неправдиве мінування

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект про посилення відповідальності за неправдиве мінування. Про це свідчать дані на сайті ВР.

Так, відповідний законопроект №2642 "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" був зареєстрований у парламенті 20 грудня.

Документом пропонується встановити як обов’язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна за вчинення злочину, передбаченого статтею 259 КК України, що відповідає загальним вимогам щодо застосування цього виду покарання, установленим статтею 59 КК України.

Частина друга статті 259 КК України викладається у новій редакції, яка встановлює посилену кримінальну відповідальність за діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я, або заклади освіти (у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна).

Крім того, дається визначення терміну критично важливі об’єкти інфраструктури. Зокрема, це підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, діяльність яких безпосередньо пов’язана з технологічними процесами та/або наданням послуг, що мають велике значення для економіки та промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення, виведення з ладу або порушення функціонування яких може справити негативний вплив на стан національної безпеки й оборони України, навколишнього природного середовища, заподіяти майнову шкоду та/або становити загрозу для життя і здоров’я людей.

Як писало РБК-Україна раніше, на засіданні 18 грудня уряд посилив відповідальність за неправдиве мінування. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що Кабмін посилив відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про замінування будівель, лікарень та інших суспільно важливих об'єктів.

Нагадаємо, на початку грудня в Миколаєві невідомі повідомили про замінування всіх шкіл міста. У зв'язку з цим в навчальних закладах була проведена масова евакуація, перевірка на наявність вибухівки не підтвердила загрозу вибухів.