Кабмін вніс у Раду закон щодо сприяння держави у вивченні української мови

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом пропонується зобов'язати державу популяризувати українську мову за кордоном

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній раді законопроект №10159 "Про внесення змін до закону "Про освіту" щодо сприяння держави у вивченні української мови". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Відповідний закон був зареєстрований у ВР 15 березня.

У пояснювальній записці підкреслюється, що на сьогодні на законодавчому рівні жоден орган державної влади України не має повноважень щодо організації викладання української мови за кордоном, що відчутно обмежує можливості її популяризації.

"Важливим є розроблення стандартів знань української мови для іноземців чи осіб без громадянства, що виявили бажання стати громадянами України, іноземних студентів з освітньою чи робочою метою, біженців, мігрантів, а також закордонних українців. Відтак пропонується надати Міністерству освіти і науки України повноваження щодо затвердження вимог до рівня володіння українською мовою як іноземною відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти", - сказано у записці.

Зокрема, законом передбачається, що держава сприяє вивченню української мови і популяризації української мови та культури за кордоном, у тому числі шляхом направлення відповідно до міжнародних угод педагогічних (науково-педагогічних) працівників для викладання в іноземних закладах освіти української мови, літератури, культури, історії, географії тощо.

"Порядок направлення педагогічних (науково-педагогічних) працівників для викладання у закладах освіти за кордоном, а також умови оплати їхньої праці затверджує Кабінет міністрів України", - сказано у тексті закону.

У записці зазначається, що внесення необхідних змін до законодавства унормує процедуру запровадження міжнародного сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної, а також дозволить долучитися Україні до Асоціації укладачів мовних тестів Європи (Association of Language Testers in Europe, ALTE), що є важливим з іміджевої точки зору та сприятиме кратному зростанню кількості осіб, що вивчають українську мову.

Нагадаємо, спікер ВР Андрій Парубій заявив, що окремі народні депутати свідомо затягують розгляд "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної".

Як писало РБК-Україна раніше, глава уряду України Володимир Гройсман заявив, що після прийняття "мовного закону" у другому читанні Кабмін відразу приступить до приведення усіх підзаконних актів у відповідність до закону про мову.

Так, нардепи 14 березня розглянули майже чверть поправок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної. А всього в законі 2082 правки. У четвер нардепи пройшли 489 поправок.