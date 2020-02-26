Кабмін вніс до Ради закон про контроль промислового забруднення

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №3117 про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення. Про це свідчать дані на сайті Ради.

Документ був зареєстрований у ВР 24 лютого. Останній етап проходження проекту закону - переданий на розгляд керівництву.

Наразі текст документу відсутній на сайті парламенту.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив законопроект "Про запобігання, зниження і контроль промислового забруднення".

Документ передбачає інтегрований дозвіл для великих підприємств, які є найбільшими забруднювачами довкілля. Інтегрований дозвіл - це перелік вимог до обсягів забруднення і необхідних заходів для зменшення впливу підприємств на навколишнє середовище.

Підприємства будуть здійснювати моніторинг викидів і щорічно звітувати про дотримання умов інтегрованого дозволу.

Як писало РБК-Україна раніше, Державна екологічна інспекція перевірить 200 підприємств, які є лідерами за забрудненням навколишнього середовища в Україні. При цьому перевірка стосуватиметься як державних, так і приватних підприємств.