Кабмін вніс в Раду зміни до Бюджетного кодексу у рамках бюджету-2020

Кабінет міністрів вніс в Раду законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу у рамках державного бюджету на 2020 рік. Про це йдеться на сайті Ради.

Ініціатором законопроекту є прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів вніс в Раду законопроект про державний бюджет на 2020 рік.

Зазначимо, що Кабмін пропонує підвищити з 1 січня мінімальну заробітну плату на 550 гривень, а також закласти 245,8 мільярдів гривень на різних розпорядників, які залучені до безпеки та оборони.

Крім того, у проекті державного бюджету на 2020 рік розрахунки здійснені з використанням прогнозного курсу на кінець року 28,2 грн/долар.

Нагадаємо, голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент розгляне проект державного бюджету на 2020 рік на пленарному тижні з 17 по 20 вересня.

РБК-Україна писало, раніше Гончарук повідомив, що новий Кабінет міністрів ставить собі завдання в 40% зростання ВВП в наступні 5 років.