Кабмін вніс до Ради два закони щодо покращення інвестиційного клімату

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради України два законопроекти щодо покращення інвестиційного клімату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Проекти №2382 "Про внесення змін до деяких законів України стосовно покращення інвестиційного клімату (щодо скасування державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність)" та №2383 "Про внесення зміни до статті 287 Митного кодексу України стосовно покращення інвестиційного клімату (щодо скасування державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність)" були зареєстровані у парламенті у середу, 6 листопада.

Зазначимо, стаття 287 Митного кодексу визначає особливості оподаткування митом деяких товарів.

Наразі тексти документів відсутній. Останній етап проходження документів - передані на розгляд керівництву.

Нагадаємо, закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" 17 жовтня набув чинності.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада прийняла в другому читанні закон для поліпшення інвестклімату в Україні 20 вересня. А за основу даний закон нардепи схвалили 11 вересня. Тоді проект підтримали 290 нардепів.