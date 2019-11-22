Кабмін вніс до парламенту законопроект про митний тариф

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №2482 "Про митний тариф України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.

Так, відповідний проект був зареєстрований у Раді 21 листопада. Наразі текст документу відсутній на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, у ході засідання 20 листопада уряд схвалив законопроект про митний тариф України. Зазначалося, що документ передбачає спрощення процедури митного оформлення товарів і адаптацію статистичної системи до міжнародних стандартів.

Як писало РБК-Україна, Кабмін також вніс до Верховної ради законопроект №0010 "Про приєднання до угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА". Так, у ході засідання 20 листопада КМУ схвалив законопроект про приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень TРACEКA. Прийняття документу сприятиме розвитку мультимодальних перевезень та інтенсифікації руху товарів між Україною та Європейським союзом.