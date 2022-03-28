Уряд вніс комп'ютерні програми та оновлення до переліку критичного імпорту

Кабінет міністрів вніс зміни до переліку товарів критичного імпорту. Для закупівлі товарів з цього списку дозволено купувати валюту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 26 березня 2022 р. № 371 .

До переліку включена програмна продукція, зокрема, операційні системи, Примірники (копії, екземпляри) компʼютерних програм, їх частин, будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення, криптографічні засоби захисту інформації, телекомунікаційні послуги.

Нагадаємо, Національний банк України постановою від 24 лютого запровадив особливий порядок купівлі валюти в Україні, зокрема дозволено купувати валюту для мобілізаційних та інших заходів. Також дозволено купувати валюту для оплати товарів критичного імпорту.

Перелік товарів критичного імпорту визначено постановою КМУ від 24 лютого 2022 року № 153 та постійно розширюється.