Кабмин отказался от электронных аукционов из-за блекаутов

Кабинет министров Украины отказался от электронных аукционов в связи с стабилизационными и аварийными отключениями света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Внесены изменения в особенности осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных ЗУ "О публичных закупках", на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения отмены", - говорится в решении Кабмина.

Такое решение вызвано нестабильной работой электронных аукционов в условиях стабилизационных и аварийных отключений света на территории Украины. Также из механизма проведения открытых торгов исключены электронные аукционы.