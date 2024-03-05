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Кабмин выделил почти 10 млрд гривен на ремонт зданий в 13 областях

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины решил выделить 9,3 млрд гривен на восстановление страны от последствий российской агрессии. В частности, деньги хотят потратить на ремонт жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в ходе заседания правительства.

Он рассказал, что быстрое восстановление страны от последствий полномасштабного вторжения продолжается. 

 

В частности, правительство выделяет 9,3 млрд гривен для: Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областей. 

"На эти средства будут отремонтированы жилые дома, школы, больницы, объекты критической инфраструктуры", - отметил Шмыгаль. 

Восстановление Украины

Напомним, недавно Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН увеличили свои оценки общей стоимости реконструкции и восстановления Украины. На это может понадобиться до 486 млрд долларов в течение следующего десятилетия. 

Больше всего в результате войны пострадали жилищный сектор, транспорт, торговля и промышленность, сельское хозяйство и энергетика. 

При этом недавно в правительстве ответили на самые популярные вопросы о программе "єВідновлення", в рамках которой украинцы могут получить средства на восстановление жилья. 

 

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Денис ШмыгальИнфраструктураВойна России против Украины