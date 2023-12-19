Кабмин выделит дополнительную помощь пострадавшим от войны регионам, - Шмыгаль

"Завершая 2023 год, ставим перед собой четкую задачу выполнить все государственные обязательства перед гражданами. За 11 месяцев наши расходы составили 2,6 трлн гривен, из них половину направили на оборону. Это сегодня самое главное. И это будет нашим приоритетом в будущем" , - сказал Шмыгаль.

Вторым приоритетом премьер назвал социальное обеспечение. По его словам, более 473 млрд гривен или 18% от всех расходов направили на пенсии и пособия нашим людям, которые больше всего в этом нуждаются.

"Также в центре нашего внимания остается состоятельность общин. По состоянию на середину декабря государство предоставило местным бюджетам в виде трансфертов более 178 млрд гривен", - рассказал Шмыгаль.

Из них:

27 млрд гривен базовой дотации;

24 млрд гривен помощи общинам, пострадавшим от агрессии;

87,3 млрд гривен образовательной субвенции;

1 млрд гривен на закупку школьных автобусов;

3 млрд гривен на содержание больниц и т.д.

Также государство выделило почти 10,6 млрд. гривен субвенции местным бюджетам для реализации проектов на объектах социальной сферы и ЖКХ. Речь идет о ремонтах и реконструкции школ, больниц, жилых домов, водопроводов.

"Важно, чтобы управленцы на местах продемонстрировали высокую эффективность в распоряжении этими ресурсами. В общей сложности за 11 месяцев этого года поступления в местные бюджеты, без учета трансфертов, увеличились на 15% по сравнению с 2022 годом", - отметил премьер.

По его словам, остатки средств на счетах по сравнению с началом года выросли почти на 58% и составляют около 182 млрд гривен.

"Сегодня принимаем постановление о дополнительной помощи деоккупированным общинам и пострадавшим от войны общинам. Совершенствуем компенсацию реверсной дотации за октябрь-декабрь и компенсацию недопоступления от НДФЛ", - добавил Шмыгаль.

Как отметил премьер, полученные средства органы местного самоуправления потратят на зарплаты бюджетникам и на оплату коммунальных услуг.