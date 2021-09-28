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Кабмін про суми в платіжках: не можуть бути більшими, ніж розраховано на основі річних тарифів

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Україна, Вівторок 28 вересня 2021 19:31
Кабмін про суми в платіжках: не можуть бути більшими, ніж розраховано на основі річних тарифів Фото: Олег Немчінов, міністр Кабміну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов зробив заяву про тарифи в Україні. За його словами, суми в платіжках мають бути не більше, ніж розраховано на основі річних тарифів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра.

Немчінов заявив, що за формування тарифів відповідає виключно місцева влада.

"Зависокі тарифи - це свідчення неспроможності на місцях. Тому, жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде. Наголошую, що суми в платіжках мають бути не більше, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій", - зазначив міністр.

Наразі компанія "Нафтогаз", яка є постачальником останньої надії, пропонує своїм споживачам наступні річні тарифи на газ:

  • 7,96 гривень за кубометр газу - для побутових споживачів;
  • 7,42 гривень за кубометр на перший рік - для для підприємств теплокомуненерго.

Нагадаємо, постачальники підвищили ціни на газ для населення на жовтень. Один з постачальників продає газ по 30,50 гривень за кубометр.

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Кабінет Міністрів України Олег Немчінов Тарифи
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Кабмін про суми в платіжках: не можуть бути більшими, ніж розраховано на основі річних тарифів
Кабмін про суми в платіжках: не можуть бути більшими, ніж розраховано на основі річних тарифів
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