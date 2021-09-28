Кабмін про суми в платіжках: не можуть бути більшими, ніж розраховано на основі річних тарифів
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов зробив заяву про тарифи в Україні. За його словами, суми в платіжках мають бути не більше, ніж розраховано на основі річних тарифів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра.
Немчінов заявив, що за формування тарифів відповідає виключно місцева влада.
"Зависокі тарифи - це свідчення неспроможності на місцях. Тому, жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде. Наголошую, що суми в платіжках мають бути не більше, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій", - зазначив міністр.
Наразі компанія "Нафтогаз", яка є постачальником останньої надії, пропонує своїм споживачам наступні річні тарифи на газ:
- 7,96 гривень за кубометр газу - для побутових споживачів;
- 7,42 гривень за кубометр на перший рік - для для підприємств теплокомуненерго.
Нагадаємо, постачальники підвищили ціни на газ для населення на жовтень. Один з постачальників продає газ по 30,50 гривень за кубометр.