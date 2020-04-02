Кабмін звільнив одного з заступників глави Мінфіну

Кабінет міністрів України звільнив Олега Мельника з посади заступника міністра фінансів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Так, на сайті КМУ опубліковане відповідне розпорядження уряду від 1 квітня №362.

"Звільнити Мельника Олега Володимировича з посади заступника міністра фінансів України відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 закону "Про центральні органи виконавчої влади", - вказано у тексті документу.

Нагадаємо, 30 березня Верховна рада України з другої спроби призначила новим міністром фінансів Сергія Марченка. За його призначення проголосували 256 нардепів при 226 мінімально необхідних.

У ході попереднього позачергового засідання Рада звільнила Ігоря Уманського з посади глави Мінфіну. Однак спочатку голосів за призначення Марченка не вистачило. Його призначення підтримали лише 223 нардепа.

У неділю, 29 березня, фракція "Слуга народу" зустрілася з кандидатами на посади міністрів. Джерело нашого агентства повідомляло, що на зустрічі були присутні колишній глава Одеської ОДА Максим Степанов і ​​Сергій Марченко, якого розглядали на зміну міністра фінансів Ігоря Уманського.