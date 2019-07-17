Кабмін звільнив в.о. глави ДФС Власова

Кабінет міністрів України звільнив в.о. голови Державної фіскальної служби (ДФС) України Олександра Власова. Про це в ході засідання уряду сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що звільнення буде реалізовано з понеділка.

"По ДФС Власов написав заяву про звільнення. Відповідним чином з понеділка це звільнення буде реалізовано. Сьогодні рішення ухвалено. До понеділка буде передача справ, і буде виконувати обов'язки, бо ДФС ліквідується, її ж немає, тому ліквідацією буде займатися один із директорів департаменту ДФС. Він у відрядженні, він повертається, і з понеділка приступить до виконання цих обов'язків", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, раніше Власов написав заяву на своє звільнення. Він підкреслив, що заяву про звільнення написав на вимогу президента України Володимира Зеленського. Він додав, що вже 15 липня направить заяву до Кабміну.

Як писало РБК-Україна раніше, в суботу, 13 липня, під час візиту в Одесу Зеленський попросив виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву на звільнення. За словами Зеленського, Власов не виконав його вимогу і не звільнив керівників митниць у чотирьох областях.

Додамо також, президент Зеленський закликав керівників митниць у Львівській, Закарпатській, Волинській і Чернівецькій областях самостійно написати заяви на звільнення, інакше він буде вимагати їх звільнення від в. о. глави ДФС. Пізніше Власов повідомив, що звільнив керівників митниць на вимогу Зеленського.