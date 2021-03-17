Прем'єр-міністр вимагає від слідчої комісії ВР перевірити наглядову раду УЗ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Тимчасовій слідчій комісії ВР з розслідування ситуації в "Укрзалізниці" надати в одноденний термін інформацію щодо роботи компанії у 2015-2021 року.

Про це йдеться у відповідному зверненні.

"Прошу в одноденний термін розглянути з урахуванням резолюцій Прем'єр-міністра України від 4.02.2021 №3982/1/1-21 і від 26.02.2021 №8110/1/1-21 в частині надання інформації про роботу підприємства, починаючи з 2015 року, у тому числі наглядової ради АТ "Укрзалізниця" та правління АТ "Укрзалізниця"за період 2017-2021 рік, та подати Кабінетові міністрів проект відповіді Тимчасової слідчої комісії".

Нагадаємо, на початку лютого наглядова рада АТ "Укрзалізниця" постановила скасувати рішення правління компанії про створення філії вантажних перевезень UZ Cargo, тим самим зупинивши реформу.

В кінці січня Верховна рада створила тимчасову слідчу комісію для оцінки підприємства і розслідування зловживань у 2017-2020 роках.

Після першого засідання ТСК звернулася з запитом до Кабміну та наглядової раду УЗ дати оцінку діяльності нинішнього глави УЗ Володимира Жмака, хоча він був призначений на цю посаду лише наприкінці 2020 року. Глава УЗ назвав непорозумінням запит ТСК про оцінку компетентності правління компанії.

Раніше глава українського Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі заявив, що як тільки новий глава УЗ почав ламати корупційні схеми, відразу з'явилася ініціатива про його звільнення.