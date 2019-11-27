Кабмін звільнив главу "Енергоатому"

У середу, 27 листопада, Кабінет міністрів України звільнив голову державного підприємства НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренко.

Недашковський раніше очолював "Енергоатом" - з липня 2000 року по червень 2002-го, з лютого 2005-го по жовтень 2006 року та з червня 2008-го до звільнення 20 серпня 2012 року. Він також очолював Хмельницьку АЕС (1999-2000рр), на якій пропрацював з 1983 року по 2000 рік і обіймав посаду заступника міністра палива та енергетики (з жовтня 2006 року по червень 2008 року).

Як повідомлялося, відставку Недашковського ініціював міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін погодив реорганізацію державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Підприємство увійшло до складу "Енергоатому".

Нагадаємо, на початку червня уряд поклав на "Енергоатом", "Укргідроенерго" та "Укренерго" публічні спеціальні зобов'язання (PSO) за постачання електроенергії населенню з 1 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Україні з 1 липня 2019 року. запрацювала нова модель ринку електроенергії.