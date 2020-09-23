Кабмін збільшить статутний капітал Укрексімбанку на 6,8 млрд гривень

Кабінет міністрів вирішив збільшити статутний капітал державного Укрексімбанку на 6,8 млрд гривень. Докапіталізація пройде шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Рішення було прийнято на засіданні уряду 23 вересня.

Проект розпорядження Кабміну озвучив міністр фінансів Сергій Марченко.

"За пропозицією Національного банку України необхідний розмір додаткового капіталу для Укрексімбанку за результатами діагностичного обстеження зараз складає 6,8 млрд грн. З цією метою Мінфіну доручається випустити ОВДП на зазначену суму терміном обігу 15 років і ставкою доходу до 9,3% річних", - сказав він.

Нагадаємо, чотири банки державного сектора в першому півріччі 2020 року отримали прибуток у розмірі 16,15 млрд грн. Це на 17% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (19,55 млрд грн). Укрексімбанк отримав 1,917 млрд грн збитку.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України затвердив основні напрями діяльності АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (Укрексімбанк) на 2020-2024 роки. Передбачено, що Укрексімбанк це переважно корпоративний банк, орієнтований на фінансування експортно-імпортних операцій з частковою присутністю в роздрібному секторі.