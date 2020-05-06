Кабмін збільшить ліміт на перевезення пасажирів у громадському транспорті

Кабінет міністрів планує збільшити кількість місць в громадському транспорту в рамках адаптивного карантину. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає кореспондень РБК-Україна.

Шмигаль зазначив, що всі алгоритми і процедури будуть додатково розтлумачені зі сторони Кабміну та МОЗ.

"Зі сторони Кабміну і МОЗ всі алгоритми і процедури будуть додатково розтлумачені. Але всі ми розуміємо, що кількість місць в транспорті треба збільшувати з 11 травня, для того, щоб забезпечити людям можливість добиратись до роботи", - заявив Шмигаль.

Як він зазначив, у цьому питанні спільна відповідальність з місцевою владою, коли всі аспекти цього рішення будуть прораховані.

"Адже громадський транспорт, особливо у великих містах - це ризик сотен нових хворих. І тут треба діяти так само поступово і дивитись на питання безпеки. Кожен міський голова несе особисту відповідальність в кожному місті і за роботу громадського транспорту", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, карантин в Україні з деякими ослабленнями продовжено до 22 травня. Подальші рішення будуть залежати від розвитку ситуації з пандемією в світі.

Раніше повідомлялось, що незважаючи на відсутність значного зростання заражень в Україні, у деяких областях епідемічна ситуація залишається складною. У зв’язку з цим у Кабміні розглядають введення у цих регіонах так званого адаптивного карантину. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, такий карантин можуть ввести у Чернівецькій, Рівненській та Тернопільській областях, а також у місті Київ.