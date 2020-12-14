Уряд збільшив видатки Фонду боротьби з COVID-19 на 6 млрд гривень

Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)

На боротьбу з COVID-19 направили кошти, які були передбачені на інші потреби

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 14 грудня перерозподілив деякі видатки державного бюджету, передбачені головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік. Видатки Фонду боротьби з COVID-19 збільшені на 6 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Як зазначається в повідомленні, збільшення видатків Фонду боротьби з COVID-19 передбачено за рахунок економії коштів державного бюджету, що прогнозується до кінця 2020 року за деякими бюджетними програмами.

"За пропозицією 36 головних розпорядників бюджетних коштів щодо скорочення видатків державного бюджету до кінця 2020 року, пропонується здійснити збалансований перерозподіл видатків загального фонду державного бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів на 2020 рік", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 10 грудня 2020 року обсяг виділених коштів з Фонду боротьби з COVID-19 за загальним фондом державного бюджету становить 66 млрд гривень, касові видатки - 45,5 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада у квітні внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, створивши в ньому фонд боротьби COVID-19.