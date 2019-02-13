Уряд затвердив строки подання законопроекту про ринок землі

В Україні планують зняти мораторій на продаж землі

Кабинет министров Украины подаст в парламент законопроект о рынке земли до 1 марта. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, на заседании члены правительства утвердили план организации подготовки законопроектов о введении рынка земли. Согласно решению, Кабинет министров до 1 марта должен разработать и подать соответствующий документ на рассмотрение Верховной рады.

Фото: документ Кабмина

Напомним, вчера на бизнес-конференции Dragon Capital действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что после переизбрания сделает все для отмены моратория на продажу земли. Он также назвал отсутствие рынка земли еще большим тормозом для роста экономики, чем коррупция. Кроме того, он пообещал, что после выборов президента и Верховной рады вернется к законопроекту о налоге на вывод капитала как ключевого источника для внутренних инвестиций.

В начале февраля Порошенко одобрил продление моратория на продажу земли. Согласно документу, запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения продлен до 2020 года.