Капінус призначений головою Пенсійного фонду

Фото: Євген Капінус (із відкритих джерел)

Олексія Зарудного звільнили з посади голови відомства

Кабінет міністрів України звільнив від обов'язків голови Пенсійного фонду України Олексія Зарудного і призначив замість нього Євгена Капінуса. Відповідне рішення було прийняте 31 жовтня під час засідання, повідомив віце-прем`єр-міністр України Павло Розенко у коментарі РБК-Україна.

"Так, Кабмін звільнив від обов'язків голови Пенсійного фонду Олексія Зарудного і призначив замість нього Євгена Капінуса", - сказав він.

Зазначимо, Капінус обіймав посаду держсекретаря Мінфіну з лютого 2017 року по жовтень 2018 року.

До цього він був заступником міністра фінансів.

Раніше, з 2003 року працював головним консультантом відділу з питань структурних змін та інфраструктури ринку в Адміністрації президента.

З 2005 року почав працювати в Головній службі соціально-економічного розвитку Секретаріату президента, де займав керівні посади.

З 2010 по 2011 роки був радником віце-прем'єр-міністра секретаріату Кабінету міністрів, а потім працював координатором у Координаційному центрі економічних реформ при президентові.

У 2015 році очолив Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабміном.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Пенсійного фонду в липні виникли проблеми з виплатою пенсій українцям.

У Міністерстві фінансів повідомили, що свої зобов'язання перед ПФ в частині дотацій Кабінет міністрів виконав в повному обсязі, перерахувавши у січні-липні 83,4 млрд гривень. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що ініціює службове розслідування.

"Це ваша особиста відповідальність - вчасно виконувати обов'язки перед українськими пенсіонерами. Ще раз, хоча б день будуть затримки, я можу сказати, що я точно вам не пробачу", - пообіцяв прем'єр, звертаючись до голови ПФ Олексію Зарудному. Керівник фонду заперечувати Гройсману не став, пізніше опублікувавши на сайті ПФ офіційні вибачення перед пенсіонерами, яким змістили дні виплат.