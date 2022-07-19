Кабмін затвердив порядок приймання ЗСУ придатної бойової техніки держави-агресора

Кабінет міністрів затвердив Порядок приймання Збройними силами України придатної для застосування бойової техніки держави-агресора. Для приймання техніки будуть утворюватися комісії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 15 липня 2022 р. № 802.
Згідно з документом, до Збройних сил приймаються придатні до застосування зразки бойової техніки держави-агресора, захоплені (отримані), добровільно передані такими суб’єктами передачі:
Постановою визначено, що для приймання до ЗСУ бойової техніки утворюється комісія. За результатами приймання бойової техніки складається акт приймання-передачі, який підписується всіма членами комісії
Організація використання бойової техніки, прийнятої ЗСУ, її розподіл між складовими сил оборони відповідно до потреб здійснюється Міноборони.
В окремих випадках (оточення, рейдові дії тощо) рішення щодо використання бойової техніки приймається безпосередньо командиром військової частини (підрозділу).
Бойова техніка, яка прийнята рухом опору на тимчасово окупованих територіях, використовується виключно для виконання завдань руху опору за рішенням осіб, які здійснюють безпосереднє керівництво в межах визначених територій.
Нагадаємо, Рада встановила грошову винагороду за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Літак та корабель - 1 млн доларів, танк 100 тисяч доларів, бронетранспортер - 50 тисяч доларів.
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