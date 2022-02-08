Зеленський запропонував Раді ратифікувати угоду про "відкрите небо" з ЄС
Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді ратифікувати угоду про "відкрите небо" з Євросоюзом. Він вже подав відповідний проект.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.
Повідомляється, що президент вніс законопроект про ратифікацію угоди між Україною та Європейським союзом та його державами-членами про спільний авіаційний простір. Документ зареєстровано під номером 0144.
На даний момент текст законопроекту не опублікований.
Нагадаємо, у жовтні 2021 року Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Згідно з угодою про "відкрите небо" Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС.
Передбачається, що "відкрите небо" збільшить число мандрівників, дасть поштовх туристичній привабливості України. Крім того, до України зайдуть нові лоукост-перевізники.