ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський запропонував Раді ратифікувати угоду про "відкрите небо" з ЄС

Новость на русском →
Київ, Вівторок 08 лютого 2022 17:42
Зеленський запропонував Раді ратифікувати угоду про "відкрите небо" з ЄС Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді ратифікувати угоду про "відкрите небо" з Євросоюзом. Він вже подав відповідний проект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

Повідомляється, що президент вніс законопроект про ратифікацію угоди між Україною та Європейським союзом та його державами-членами про спільний авіаційний простір. Документ зареєстровано під номером 0144.

На даний момент текст законопроекту не опублікований.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Згідно з угодою про "відкрите небо" Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС.

Передбачається, що "відкрите небо" збільшить число мандрівників, дасть поштовх туристичній привабливості України. Крім того, до України зайдуть нові лоукост-перевізники.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Евросоюз
NEWS
Дипломатичний десант триває. В Україну їде глава МЗС Іспанії
Дипломатичний десант триває. В Україну їде глава МЗС Іспанії
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка