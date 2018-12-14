Мінсоцполітики доопрацьовує законопроект щодо збору ЄСВ

Фото: Микола Шамбір (УНІАН)

Проект закону необхідний для легалізації зарплати та ліквідації механізмів ухилення від сплати ЄСВ

Міністерство соціальної політики доопрацьовує законопроект, спрямований на вирішення питань збору єдиного соціального внеску (ЄСВ). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, у комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 13 грудня пройшла робоча нарада з питань нарахування та адміністрування ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Зокрема, учасники наради обговорили урядові ініціативи щодо удосконалення механізму нарахування єдиного соціального внеску, запровадження регресивної шкали сплат ЄСВ, визначення адміністративної та кримінальної відповідальності, а також встановлення обмежень за порушення порядку сплати або несплату єдиного соціального внеску.

"Заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір повідомив, що міністерством доопрацьовується законопроект, спрямований на вирішення питань збору ЄСВ, легалізації заробітної плати, ліквідації механізмів ухилення від сплати ЄСВ, які є актуальними, оскільки з цих надходжень сплачуються пенсії та інші соціальні виплати", - сказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів готовий збільшити податкове навантаження на бізнес, щоб додатково зібрати до Пенсійного фонду 10 млрд гривень.

Нагадаємо, у листопаді Кабмін на своєму засіданні схвалив законопроект про детінізацію зарплат. Документ пропонує удосконалити законодавство у нарахуванні єдиного соціального внеску (ЄСВ), що дозволить збільшити надходження до ПФУ.

Додамо, у липні 2018 року біля Пенсійного фонду виникли проблеми з виплатою пенсій українцям.