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Кабмін затвердив нове правління "Укрзалізниці": хто очолив компанію

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 11:57
Кабмін затвердив нове правління "Укрзалізниці": хто очолив компанію Фото: призначено нове правління УЗ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Кабінет міністрів України затвердив новий склад правління АТ "Укрзалізниця". Компанію тимчасово очолив Олександр Камишин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УЗ.

Згідно з постановою № 1101 від 25 жовтня 2021 року, головою правління компанії призначений Олександр Камишин, який до цього керував УЗ з приставкою в.о. Членами правління призначені Григорій Бойко, Євген Лященко, Орест Логунов, Олександр Перцовський і Роман Черницький.

Даний склад правління "Укрзалізниці" призначено тимчасово, до прийняття загальними зборами акціонерів (за поданням нового складу наглядової ради) рішення про формування правління.

Цим же документом Кабмін припинив повноваження членів правління "Укрзалізниці" Франтішека Буреша та Івана Юрика і звільнив від виконання обов'язків Івана Синякова.

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Кабінет Міністрів України Укрзалізниця
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