Кабмін відклав затвердження нормативу дивідендів для держпідприємств

Кабінет Міністрів відправив на доопрацювання проект постанови про базовий Нормативи відрахування частки прибутку державних підприємств, що спрямовується на виплату дивідендів за 2020 рік. Рішення прийнято за пропозицією міністра економіки Ігоря Петрашка.

Планувалося, що норматив складе 50% від прибутку. У той же час для" Укргідроенерго "і Ощадбанку базовий норматив складе 30%, для ПриватБанку - 80%, для НАК" Нафтогаз України " - 95%.

Як наголошується в пояснювальній записці до проекту, законом "Про державний бюджет України на 2021 рік" передбачено надходження від дивідендів держпідприємств на суму 24,4 млрд гривень. Зазначена сума розраховувалася з урахуванням, в тому числі, планового прибутку НАК "Нафтогаз України" у розмірі 11,5 млрд гривень.

"Разом з цим, згідно з проектом фінансового плану НАК "Нафтогаз України" на 2021 рік, який надійшов до Міністерства, товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік прогнозується отримати збиток у сумі 11,8 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Без урахування надходжень дивідендів від НАК "Нафтогаз України" надходження до державного бюджету від сплати дивідендів очікуються на рівні 22,3 млрд гривень.