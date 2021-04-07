Кабмін затвердив безвізову угоду зі ще однією карибською країною

Кабінет міністрів затвердив угоду про безвізовий режим з карибською країною Сент-Вінсент і Гренадін . Дана угода була досягнута ще 25 листопада 2020 року.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання Кабміну 7 квітня.

Сент-Вінсент і Гренадіни - це незалежна держава в Карибському морі, колишня колонія Великобританії. Зараз входить в Британську Співдружність націй.

Угода передбачає спільне скасування візових вимог між Україною і Сент-Вінсент і Гренадін.

Нагадаємо, домовилися про спільний безвізовий режим Україна і Сент-Вінсент і Гренадін ще в жовтні минулого року.

Також РБК-Україна писало, що з березня для українців почали діяти дві нових безвізових угоди - з Гранадою і нідерландськими островами Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

Крім цього повідомлялося, що влітку 2020 року Україна ввела безвізовий режим з шістьма країнами.

Відзначимо, Україна також зацікавлена в швидкому укладенню двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян з Коста-Рікою.