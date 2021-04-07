Кабмін затвердив безвізову угоду зі ще однією карибською країною
Кабінет міністрів затвердив угоду про безвізовий режим з карибською країною Сент-Вінсент і Гренадін. Дана угода була досягнута ще 25 листопада 2020 року.
Відповідне рішення було прийнято під час засідання Кабміну 7 квітня.
Угода передбачає спільне скасування візових вимог між Україною і Сент-Вінсент і Гренадін.
Сент-Вінсент і Гренадіни - це незалежна держава в Карибському морі, колишня колонія Великобританії. Зараз входить в Британську Співдружність націй.
Нагадаємо, домовилися про спільний безвізовий режим Україна і Сент-Вінсент і Гренадін ще в жовтні минулого року.
Також РБК-Україна писало, що з березня для українців почали діяти дві нових безвізових угоди - з Гранадою і нідерландськими островами Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.
Крім цього повідомлялося, що влітку 2020 року Україна ввела безвізовий режим з шістьма країнами.
Відзначимо, Україна також зацікавлена в швидкому укладенню двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян з Коста-Рікою.