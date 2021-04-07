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Кабмін затвердив безвізову угоду зі ще однією карибською країною

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 13:44
Кабмін затвердив безвізову угоду зі ще однією карибською країною Фото: українцям не потрібна віза для поїздок в Сент-Вінсент і Гренадін (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Кабінет міністрів затвердив угоду про безвізовий режим з карибською країною Сент-Вінсент і Гренадін. Дана угода була досягнута ще 25 листопада 2020 року.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання Кабміну 7 квітня.

Угода передбачає спільне скасування візових вимог між Україною і Сент-Вінсент і Гренадін.

Сент-Вінсент і Гренадіни - це незалежна держава в Карибському морі, колишня колонія Великобританії. Зараз входить в Британську Співдружність націй.

Кабмін затвердив безвізову угоду зі ще однією карибською країною

Нагадаємо, домовилися про спільний безвізовий режим Україна і Сент-Вінсент і Гренадін ще в жовтні минулого року.

Також РБК-Україна писало, що з березня для українців почали діяти дві нових безвізових угоди - з Гранадою і нідерландськими островами Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

Крім цього повідомлялося, що влітку 2020 року Україна ввела безвізовий режим з шістьма країнами.

Відзначимо, Україна також зацікавлена в швидкому укладенню двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян з Коста-Рікою.

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