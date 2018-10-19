Ситник: шансів, що Рада надасть НАБУ право на прослуховування майже немає

Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ще у 2016 році був розроблений законопроект про надання НАБУ права на прослуховування

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що майже немає шансів, що Верховна рада України проголосує за законопроект, яким пропонується надати НАБУ право на прослуховування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ситника "Голосу України".

Як зазначив Ситник, ще у 2016 році був розроблений законопроект щодо ініціативи розширити право НАБУ на прослуховування. Ситник додав, що його схвалив антикорупційний комітет, але парламент не розглядав.

"Законопроект складається із чотирьох статей, де йдеться про те, хто має право знімати інформацію з каналів зв’язку. Пропонувалось надати таке право і НАБУ. Законопроект уже два роки лежить у парламенті, але шансів його проголосувати майже немає. Хоча така вимога звучала від МВФ", - сказав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що два роки тому Ситник заявляв, що Національне антикорупційне бюро України розраховує до кінця 2016 року отримати право на прослуховування громадян.

Крім того, голова Консультативної місії ЄС в Україні Кястутіс Ланчинскас заявляв, що Верховна рада повинна прийняти закон про прослуховування для Національного антикорупційного бюро, щоб показати прагнення до подальшої боротьби з корупцією.