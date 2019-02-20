Кабмін прискорив оцінку держмайна перед приватизацією

Методику оцінки привели у відповідність із законом про приватизацію

Кабинет министров Украины внес изменения в методику оценивания имущества, направленные на ускорение оценки стоимости объектов перед приватизацией. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, методику оценивания имущества изложили в новой редакции. Предусматриваются нормы, согласно которым:

стоимость объектов малой приватизации определяется по балансовой стоимости имущества (активов) и в случае продажи пакетов акций, относящихся к объектам малой приватизации, - по номинальной стоимости таких пакетов акций;

стоимость объектов большой приватизации определяется советниками;

стоимость пакетов акций, которые являются объектами большой приватизации, однако продаются без привлечения советника, определяется путем проведения стандартизированной оценки;

устанавливаются особенности утверждения (согласования) оценки имущества;

устанавливаются случаи рецензирования отчета об оценке (акта об оценке) имущества, подлежащего приватизации.

Фото: методика оценивания имущества

Напомним, ранее сообщалось, что приватизация киевского "Президент-отеля" должен состояться весной 2019 года.

До этого в МЭРТ рассказали о перспективах продажи объектов большой приватизации в 2019 году.