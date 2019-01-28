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У МЕРТ розповіли про перспективи продажу об'єктів великої приватизації у 2019

Новини » Політика    28.01.2019 - 16:02
У МЕРТ розповіли про перспективи продажу об'єктів великої приватизації у 2019
Фото: Максим Нефьодов (twitter.com)

Нефьодов не впевнений у продажі ОПЗ у цьому році

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов розповів про перспективи продажу об'єктів великої приватизації у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

При цьому Нефьодов не може гарантувати, що цього року відбудеться продаж Одеського припортового заводу.

"Перспективи є. Сподіваємося, що скоро суди завершаться, роботу радників буде розблоковано, і вони почнуть працювати. Я не візьмуся гарантувати продаж цього року ОПЗ, але є інші об'єкти, з ними можна працювати. Є, наприклад, "Президент-готель", його відносно легко продати. Правда, в масштабах держави його продаж виглядатиме тьмяно, але це хоч щось", - зазначив замголови МЕРТ.

Нагадаємо, Нефьодов заявив, що попит на приватизацію великих державних компаній в Україні поки дуже малий, що ускладнює їх продаж.

Як писало РБК-Україна раніше з посиланням на джерело у Фонді держмайна, велика приватизація в Україні може початися не раніше середини літа 2019 року.

Додамо, у Меморандумі з МВФ передбачена приватизація ряду держкомпаній протягом 2019 року. Згідно з документом, продаж "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" і "Президент-Готель-Київ" мають відбутися у першій половині цього року.

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