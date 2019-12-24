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Зеленський затвердив термінові заходи по запобіганню пожеж

Новини » Політика     24.12.2019 - 18:15
Зеленський затвердив термінові заходи по запобіганню пожеж
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Документ має на меті запобігання виникненню пожеж, що створюють загрозу життю і здоров'ю людей

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 грудня, підписав указ "Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як зазначається, документ має на меті запобігання виникненню пожеж, що створюють загрозу життю і здоров'ю людей, можуть завдати істотної матеріальної шкоди, негативно вплинути на стан довкілля, економіки і національної безпеки, а також забезпечення оперативного реагування на такі пожежі.

зокрема, згідно з указом, Кабмін повинен забезпечити розробку та внесення на розгляд Верховної ради законопроекти щодо посилення адмінвідповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, самовільне випалювання рослинності або її залишків.

Також повинна бути збільшена відповідальність за ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони і поліції, які рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями.

Законопроект повинен передбачати і посилення покарання за здійснення суб'єктом господарювання діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам пожежної безпеки, а також за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, недопущення посадових осіб органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

Крім того, повинні бути скорочені строки розгляду судових справ за позовами про повне або часткове зупинення роботи підприємств, об'єктів, окремих виробництв, обладнання, транспортних засобів, у разі встановлення порушення вимог пожежної безпеки, що створюють загрозу життю і здоров'ю людей.

Згідно з указом, Кабмін має вжити заходів щодо забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на об'єктах з масовим перебуванням людей, утримання в належному стані пожежних гідрантів власниками (балансоутримувачами) водопровідних мереж.

Також повинен бути встановлений дієвий контроль за станом систем оповіщення. Крім того, необхідно стимулювати створення в сільській місцевості пожежно-рятувальних підрозділів (пожежних частин) добровільної пожежної охорони.

Нагадаємо, 4 грудня в Одесі сталася пожежа в коледжі, в результаті трагедії загинули 16 осіб. За даними слідства, в коледжі була відсутня пожежна сигналізація. Правоохоронці вважали, що причиною виникнення пожежі в коледжі стала несправність електропроводки або побутових електроприладів.

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Новини України Володимир Зеленськийпожежанаказ
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