Кабмін врегулював підтвердження стажу роботи в окупованих районах

Підтвердити стаж можна у визначеному Пенсійним фондом порядку

Кабинет министров Украины урегулировал подтверждение стажа тем, кто работал на временно оккупированных территориях. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, Кабмин внес изменения, согласно которым урегулировано подтверждение трудового стажа при наличии исправлений или неточных записей в трудовой книжке за период работы на предприятиях, в учреждениях, организациях, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе.

В документе уточняется, что в таком случае стаж работы, который дает право на пенсию, засчитывается в порядке, определенном Пенсионным фондом при согласовании с Минсоцполитики.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января выросла минимальная пенсия для людей с большим трудовым стажем. Минимальная пенсия выросла до 1669 гривен для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 - для мужчин.

Отметим, за год пенсионной реформы удалось легализовать занятость около 100 тыс. украинцев.