Кабмін врегулював оплату праці під час воєнного стану

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Норми поширюються на оплату суспільно корисних робіт

Кабінет міністрів України на засіданні 10 квітня врегулював питання оплати праці під час воєнного стану. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, сьогодні на засіданні уряду внесли зміни до порядку залучення працездатних осіб до робіт в умовах воєнного стану. Згідно з прийнятим документом, працівникам підприємств, які працюють у режимі воєнного стану, за виконання суспільно корисних робіт забезпечується оплата згідно з умовами оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку вони зараховані, не нижче середньої заробітної плати за основним місцем роботи.

Іншим працездатним особам за суспільно корисні роботи в таких умовах будуть платити у відповідності з умовами оплати праці по професії (посаді), а розмір такої оплати не може бути нижче мінімальної заробітної плати.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше Кабмін вніс у Верховну раду України законопроект про заборону радіоелектронних засобів при воєнному стані.