ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін врегулював оплату праці під час воєнного стану

Новини » Суспільство    10.04.2019 - 14:03
Кабмін врегулював оплату праці під час воєнного стану
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Норми поширюються на оплату суспільно корисних робіт

Кабінет міністрів України на засіданні 10 квітня врегулював питання оплати праці під час воєнного стану. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, сьогодні на засіданні уряду внесли зміни до порядку залучення працездатних осіб до робіт в умовах воєнного стану. Згідно з прийнятим документом, працівникам підприємств, які працюють у режимі воєнного стану, за виконання суспільно корисних робіт забезпечується оплата згідно з умовами оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку вони зараховані, не нижче середньої заробітної плати за основним місцем роботи.

Іншим працездатним особам за суспільно корисні роботи в таких умовах будуть платити у відповідності з умовами оплати праці по професії (посаді), а розмір такої оплати не може бути нижче мінімальної заробітної плати.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше Кабмін вніс у Верховну раду України законопроект про заборону радіоелектронних засобів при воєнному стані.

Україна схвалила угоду з НАТО про фонд для розмінування
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Кабінет Міністрів Українивоенное положение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся