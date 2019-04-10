ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин урегулировал оплату труда во время военного положения

Новости » Общество    10.04.2019 - 14:03
Кабмин урегулировал оплату труда во время военного положения
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Нормы распространяются на оплату общественно полезных работ  

Кабинет министров Украины на заседании 10 апреля урегулировал вопросы оплаты труда во время военного положения. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, сегодня на заседании правительства внесли изменения в порядок привлечения трудоспособных лиц к работам в условиях военного положения. Согласно принятому документу, работникам предприятий, которые работают в режиме военного положения, за выполнение общественно полезных работ обеспечивается оплата в соответствии с условиями оплаты труда, установленных по профессии (должности), на которую они зачислены, не ниже средней заработной платы по основному месту работы.

Другим трудоспособным лицам за общественно полезные работы в таких условиях будут платить в соответствии с условиями оплаты труда по профессии (должности), а размер такой оплаты при не может быть ниже минимальной заработной платы.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее Кабмин внес в Верховную раду Украины законопроект о запрете радиоэлектронных средств при военном положении.

Украина одобрила соглашение с НАТО о фонде для разминирования
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Кабинет Министров Украинывоенное положение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь