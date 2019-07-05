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Кабмін спростив вимоги по ліцензіям для охоронних фірм


Уряд вніс зміни до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності

Кабінет міністрів України схвалив внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності. Відповідне рішення було ухвалене у ході сьогоднішнього засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, уряд спростив вимоги до отримання ліцензій охоронними фірмами.

Проектом постанови у Ліцензійних умовах виключаються норми, які передбачають використання здобувачами ліцензій та ліцензіатами печаток.

"Установити вимогу щодо забезпечення ліцензіатом необхідним умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень місць провадження своєї діяльності, у яких здійснюється обслуговування замовників охоронних послуг (за наявності); передбачити подання до заяви про отримання ліцензії відомостей про засоби провадження охоронної діяльності в разі їх наявності, що дозволить оцінити ступінь ризику ліцензіата від провадження ним охоронної діяльності", - сказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у березні спростив порядок акредитації закладів охорони здоров'я.

Як писало РБК-Україна, уряд вдосконалив механізм контролю над оборотом спеціальних технічних засобів для прослуховування.

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