Кабмін спростив дозвіл на будівництво великих об'єктів

Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна)

Мова йде про будівництво об'єктів дорожче 400 млн гривень

Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання дозволу на будівництво великих об'єктів вартістю понад 400 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.

Зокрема, терміни схвалення та затвердження проектної документації для будівництва великих об'єктів за бюджетні кошти та кредити під державні гарантії скоротяться з 6 до 1 місяця.

"Тепер це компетенція виключно органів влади на місцях. Такі зміни дозволять залучити інвестиції в будівельну галузь, скоротити процедури затвердження і, таким чином, прискорити реалізацію необхідних масштабних інфраструктурних проектів", - зазначив віце-прем'єр, глава Мінрегіону Геннадій Зубко.

Прийняті зміни торкнуться:

процедур затвердження і проведення експертизи проектів будівництва, які підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище (проекти будівництва подаються на експертизу разом з результатами оцінки впливу на навколишнє середовище);

схвалення і затвердження проектів будівництва об'єктів загальною кошторисною вартістю 120 млн гривень і більше;

схвалення і затвердження проектів будівництва об'єктів загальною кошторисною вартістю 120 млн гривень і більше, що реалізуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;

затвердження державними і комунальними підприємствами проектів будівництва об'єктів незалежно від їх вартості, що реалізуються за рахунок їх власних коштів, за погодженням з органами виконавчої влади або місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше уряд скасував дозволи на ремонт внутрішніх інженерних систем будівель.