Кабмін спростив дозвіл на будівництво великих об'єктів

Мова йде про будівництво об'єктів дорожче 400 млн гривень
Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання дозволу на будівництво великих об'єктів вартістю понад 400 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.
Зокрема, терміни схвалення та затвердження проектної документації для будівництва великих об'єктів за бюджетні кошти та кредити під державні гарантії скоротяться з 6 до 1 місяця.
"Тепер це компетенція виключно органів влади на місцях. Такі зміни дозволять залучити інвестиції в будівельну галузь, скоротити процедури затвердження і, таким чином, прискорити реалізацію необхідних масштабних інфраструктурних проектів", - зазначив віце-прем'єр, глава Мінрегіону Геннадій Зубко.
Прийняті зміни торкнуться:
Нагадаємо, раніше уряд скасував дозволи на ремонт внутрішніх інженерних систем будівель.