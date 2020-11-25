Близько половини зареєстрованих переселенців живе в ОРДЛО

Фото: Інна Голованчук (mtot.gov.ua)

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук повідомила, що близько половини зареєстрованих переселенців з Донбасу живуть на тимчасово окупованій території. Зокрема, це українські пенсіонери, які не мають на що жити та можливості виїхати з ОРДЛО.

Про це Інна Голованчук розповіла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Якщо на листопад кількість зареєстрованих переселенців становить близько 1,5 млн, то з них кількість людей, які живуть на тимчасово окупованій території, - близько половини", - сказала вона.

Водночас Голованчук додала, що реальна кількість людей, які виїхали з ОРДЛО і постійно живуть на підконтрольній уряду України території, становить близько 700-800 тисяч людей.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) запустили програму на 2 млн доларів, щоб згуртувати внутрішньо переміщених осіб України.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що з 14 жовтня переселенців звільнили від сплати туристичного збору.

Крім того, в жовтні Кабінет міністрів виділив понад 4 млн гривень на придбання житла для переселенців. Місцеві бюджети виділять на це майже 2 млн гривень.