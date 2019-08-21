Уряд спростив отримання допомоги на дітей

Кабінет міністрів України спростив отримання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Відповідне рішення уряд прийняв у ході засідання у середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, відповідною постановою передбачена виплата за минулий період допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, у разі несвоєчасного звернення опікуна чи піклування з поважних причин.

Документом надається право отримання допомоги на дітей з багатодітної сім'ї на підставі довідки про встановлення статусу багатодітної сім'ї та дитини з такої родини у разі відсутності відповідного посвідчення.

Також удосконалюється порядок прийому заяв для призначення деяких видів держдопомоги уповноваженими особами об'єднаними територіальними громадами, унормовується обмін даними про отримання (неотримання) пенсії.

Крім того, скасовується норма, що передбачає обмін інформацією про осіб з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, які перебувають на повному державному утриманні чи стаціонарному лікуванні.

Нагадаємо, Мінсоцполітики у квітні зазначало, що для оформлення допомоги на дитину необхідно мати оригінал та копію посвідчення багатодітної сім'ї, без якого оформити допомогу буде неможливо.

Як писало РБК-Україна раніше, у березні уряду вирішив ввести з 1 квітня щомісячні виплати багатодітним сім'ям за третього і більше дітей віком до 6 років.