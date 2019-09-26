Кабмін спростив конкурс на посади державної служби

Зокрема, уряд дозволив подання інформації для участі у конкурсі в електронній формі
Кабінет міністрів України спростив процедуру проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Зокрема, на сайті уряду опублікована постанова від 25 вересня 2019 року №844 про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.
Так, змінами до цього порядку передбачається:
Нагадаємо, закон "Про внесення змін до деяких законів України" про перезавантаження влади, який передбачає введення державної служби за контрактом, в середу, 25 вересня, набув чинності.
Як писало РБК-Україна раніше, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що після прийняття законопроекту №1066 про перезавантаження державної влади у державних службовців зміниться структура оплати праці.
Додамо також, 23 вересня проект закону підписав глава держави Володимир Зеленський.
Парламент схвалив даний проект закону в другому читанні 19 вересня. За нього проголосували 228 парламентаріїв. А 10 вересня ВР прийняла документ за основу в першому читанні, за нього проголосували 273 нардепи.