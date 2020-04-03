Кабмін вимагає виставити блокпости між усіма областями

Кабінет міністрів на час карантину в Україні доручив встановити контрольні пункти між усіма областями. Відповідну постанову опубліковано на урядовому порталі.

Зокрема, обласним та Київській міській державній адміністрації доручено встановити особливий режим на в'їздах і виїздах з території областей, а також організувати моніторинг стану здоров'я людей шляхом безконтактного вимірювання температури.

Також повідомляється, що регіони мають створити на в'їздах і виїздах контрольно-пропускні пункти. Для роботи на них будуть залучати військовослужбовців, працівників, матеріально-технічні та транспортні засоби, у тому числі частин та підрозділів Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, регіонам дозволили у разі погіршення епідемічної ситуації обмежувати переміщення між областями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін дозволив перевезення більшої кількості пасажирів у міському транспорті. Тепер дозволено перевозити стільки пасажирів, скільки сидячих місць.

Зазначимо, раніше також стало відомо, що Угорщина змінила правила перетину кордону для українців.