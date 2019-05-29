Кабмін таємно вивів Калуську ТЕЦ з держвласності

Кабінет міністрів України на засіданні 22 травня передав Калуську теплоелектроцентраль (ТЕЦ) у комунальну власність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook представника президента в Кабміні Андрія Геруса.

За словами Геруса, на минулому непрозорому засіданні уряду ухвалили рішення про виведення Калуської ТЕЦ з державної власності у комунальну власність Калуша з виділенням державної допомоги. Він також підкреслює, що міністр енергетики Ігор Насалик раніше був мером цього міста. Крім того, ця ТЕЦ є фактично єдиним об'єктом генерації і покупцем вугілля на заході України, який не належить ДТЕК.

"Економічна доцільність такої безоплатної передачі вельми сумнівна. І цілком ймовірно, що наступним кроком буде передача цього об'єкта в приватні руки за безкоштовно (псевдо-концесія або інша схема). Я думаю, після оголошеної заяви про відставку "виносити" державну власність, та ще й таким таємним непрозорим способом, не є дуже гарною практикою, зокрема з точки зору довіри суспільства до таких рішень", - додав Герус.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував передати державні ТЕЦ місцевій владі після того, як у кількох містах було зірвано старт опалювального сезону.

Пізніше прем'єр зазначив, що місцева влада готова взяти 4 ТЕЦ у комунальну власність. При цьому Калуської ТЕЦ у тому переліку не було.