Кабмін суттєво скоротив квоту на прийом мігрантів

Квоту на прийом мігрантів в 2019 році скоротили більш ніж на 600 осіб

Кабинет министров Украины существенно сократил квоту на прием мигрантов в 2019 году. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно принятому решению, в 2019 году остаться на постоянное проживание в Украине смогут 3 768 иностранцев. Отметим, квота сокращена на 620 человек по сравнению с 2018 годом.

Таким образом, квота на иммиграцию деятелей науки и культуры составит 280 человек, высококвалифицированных специалистов - 4 человека, родственников граждан Украины - 2 945 человек, военнослужащих Вооруженных сил Украины (от 3 и более лет) - 41 человек.

Кроме того, миграция для инвесторов, которые вложили в экономику не менее 100 тыс. долларов, не ограничена.

На заседании правительства представитель Федерации работодателей раскритиковал квоту в 4 высококвалифицированных специалиста. В то же время министр социальной политики Андрей Рева предложил вообще отменить квоты для такой категории. В результате премьер Владимир Гройсман поручил доработать документ.

Фото: квота на иммиграцию

Напомним, Международный валютный фонд оценивает количество трудовых мигрантов из Украины в 2-3 млн человек.

Отметим, Национальный банк прогнозирует в 2019 году рост поступлений от трудовых мигрантов из Украины.