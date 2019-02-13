Кабмін суттєво скоротив квоту на прийом мігрантів

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Квоту на прийом мігрантів в 2019 році скоротили більш ніж на 600 осіб

Кабінет міністрів України істотно скоротив квоту на прийом мігрантів в 2019 році. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з ухваленим рішенням, у 2019 році залишитися на постійне проживання в Україні зможуть 3 768 іноземців. Зазначимо, квоту скорочено на 620 осіб порівняно з 2018 роком.

Таким чином, квота на імміграцію діячів науки і культури складе 280 осіб, висококваліфікованих спеціалістів - 4 особи, родичів громадян України - 2 945 осіб, військовослужбовців Збройних сил України (від 3 і більше років) - 41 особа.

Крім того, міграція для інвесторів, які вклали в економіку не менше 100 тис. доларів, не обмежена.

На засіданні уряду представник Федерації роботодавців розкритикував квоту в 4 висококваліфікованих спеціаліста. У той же час міністр соціальної політики Андрій Рева запропонував взагалі скасувати квоти для такої категорії. У результаті прем'єр Володимир Гройсман доручив доопрацювати документ.

Фото: квота на імміграцію

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оцінює кількість трудових мігрантів з України в 2-3 млн осіб.

Зазначимо, Національний банк прогнозує в 2019 році зростання надходжень від трудових мігрантів з України.