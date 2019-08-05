На цьому тижні засідання Кабміну не відбудеться

Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

На минулому тижні засідання уряду також не відбулося

На цьому тижні засідання Кабінету міністрів України не відбудеться. Про це РБК-Україна повідомив прес-секретар глави уряду Володимира Гройсмана Василь Рябчук.

Зазначимо, на минулому тижні засідання Кабміну також не відбулося.

"На цьому тижні засідання уряду під головуванням прем'єр-міністра не буде", - заявив Рябчук.

Нагадаємо, минулого тижня Рябчук повідомляв, що засідання Кабінету міністрів України на цьому тижні не буде, тому що прем'єр-міністр Володимир Гройсман у відпустці. Підкреслимо, на тому засіданні повинні були розглянути звільнення мера Києва Віталія Кличка.

"Завтра не буде засідання уряду. Засідання під головуванням прем'єр-міністра не буде. Прем'єр-міністр перебуває в офіційній відпустці", - відзначав прес-секретар Гройсмана.

Варто відзначити, що сам Гройсман раніше запевняв, що звільнення Кличко розглянуть на найближчому засіданні уряду. Тоді він заявив, що відповідно до Конституції всі голови обласних держадміністрацій складають свої повноваження перед новообраним президентом.

Як писало РБК-Україна, представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що новий склад Кабінету міністрів буде сформований у перші дні роботи Верховної ради. Він зазначав, що перше засідання нової Ради буде на початку вересня.