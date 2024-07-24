Минобороны существенно упростило процедуру кодификации оружия: что изменилось
Министерство обороны упростило процедуру кодификации новых образцов вооружения и военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Как напоминает Минобороны, в ноябре 2023-го были внесены изменения, которые упростили процедуру и сократили процесс допуска к эксплуатации нового образца до 20 суток. Это, в свою очередь, способствовало увеличению количества новой техники и вооружения в армии.
Также в мае была утверждена "Инструкция по организации поставок вооружения, военной и специальной техники во время военного положения", что еще больше упростило алгоритм кодификации образцов вооружения и сократило срок до 10 суток.
Отныне для кодификации нового оружия производители должны предоставить пять документов:
- письмо-описание с наименованием, назначением и тактико-технические характеристики (ТТХ) образца вооружения и военной техники (ВВТ);
- программу и методики проведения испытаний образца ВВТ;
- акт испытаний образца ВВТ с протоколами о подтверждении каждой заявленной характеристики;
- проект технических условий на образец ВВТ;
- комплект рабочей конструкторской документации.
В частности, важно указать контактные данные производителя.
"Если все документы оформлены надлежащим образом, профильная комиссия рассматривает их и составляет акт, рекомендует образец к кодификации и допуску к эксплуатации в войсках. В случае неполного пакета документов, или некорректности заявленных показателей, производителю придется устранить недостатки, что увеличит срок допуска к эксплуатации образца ВВТ более 10 суток", - объясняет Минобороны.
Самыми распространенными ошибками при подаче документов на кодификацию являются:
- неполный пакет документов;
- несоответствие предоставленных документов установленным нормативным требованиям;
- некорректная отработка технической документации;
- отсутствие подтверждения испытаниями заявленных ТТХ образца ВВТ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине в начале года также упростили импорт средств радиолокационной борьбы. Они были освобождены от НДС и пошлин.
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