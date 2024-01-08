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Кабмин упростил получение льгот на коммунальные для ветеранов и их родственников

Иллюстративное фото: Кабмин упростил получение льгот на коммунальные услуги для ветеранов и их родственников (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Кабмин изменил процедуру назначения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны и членов их семей. Она стала проще.

Согласно действующему законодательству, для назначения льгот на жилищно-коммунальные услуги льготнику необходимо лично обратиться в уполномоченные органы.

Именно поэтому украинские ветераны войны, участвующие в военных действиях и находящиеся на передовой, сталкивались с проблемой невозможности оформления льгот. Они не имели возможности обратиться за их назначением лично.

Поэтому ветераны и члены их семей не могли воспользоваться соцгарантиями, предусмотренными государством.

27 декабря Кабмин принял постановление Минсоцполитики.

В частности, принят экспериментальный порядок взятия на учет и назначение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны (человек с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, участников войны) и членов их семей.

Учет заработает через 4 месяца после того, как будут осуществлены соответствующие технические доработки информационных систем. Такой порядок упростит процедуру внесения сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы, и назначение Пенсионным фондом льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. А именно:

  • если ветеран войны (лицо с инвалидностью вследствие войны, участник боевых действий, участник войны) не может самостоятельно подать заявление на назначение льготы на ЖКУ, - с мая 2024 это смогут сделать за него члены его семьи.
  • вместо существующих двух отдельных можно будет подавать единое упрощенное заявление - о взятии на учет как льготника, так и о предоставлении льгот.
  • объем информации, которую необходимо указать, для назначения льгот уменьшится. Часть информации Минсоцполитики и ПФУ будут получать путем обмена и взаимодействия между информационными системами государственных органов.
  • предусмотрена возможность подачи упрощенного заявления, кроме бумажного, также в электронной форме, в частности, средствами Портала Действие.

Выплаты в 2023 году

Напомним, в июле Кабмин принял постановление № 754, согласно которому ветераны войны и люди, имеющие особые заслуги перед Родиной, должны были получить от 450 до 3100 гривен.

Кабмин планировал, что на все выплаты понадобится 1,038 млрд. гривен.

Мы также сообщали, что абсолютное большинство украинцев (78%) имеют близких родственников или друзей, получивших ранения или погибших из-за российского вторжения.

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