Кабмин упростил бронирование газовщиков: что изменилось

Кабинет Министров Украины сегодня, 10 января, упростил процедуру предоставления статуса критически важных для экономики операторов газораспределительных систем. Изменения касаются предприятий, которые обеспечивают стабильное функционирование систем газоснабжения в условиях особого периода.

Ключевые изменения для операторов газораспределительных систем:

отныне для бронирования работников операторов не применяется требование к уровню ежемесячной заработной платы более 2,5 минимальной зарплаты за последний календарный квартал;

операторам предоставлена возможность выбирать критерий относительно размера начисленной средней зарплаты работников - не менее размера средней.

"Это решение позволит предприятиям быстрее получить необходимый статус и обеспечит их эффективную работу для стабильного газоснабжения в условиях чрезвычайных ситуаций", - отметил заместитель Министра экономики Виталий Киндратив.

Как предприятиям получить статус критически важных:

Подготовьте документы в соответствии с новыми критериями.

Подайте заявку в Министерство энергетики.

Подождите решения комиссии, которая регулярно рассматривает запросы.

Напомним, что работа сервисов была временно остановлена после кибератаки на реестры Министерства юстиции Украины, которая произошла 19 декабря 2024 года.

В ответ на эту ситуацию Кабинет Министров принял решение продлить действующие бронирования военнообязанных от мобилизации на один месяц автоматически.

В министерстве напомнили, что для обеспечения непрерывности бронирования работников критических предприятий таким предприятиям необходимо получить статус критичности по новым критериям и осуществить бронирование через портал "Дія" до 28 февраля включительно.

Алгоритм бронирования работников через портал "Дія":