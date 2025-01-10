Кабмин упростил бронирование газовщиков: что изменилось

Операторы газораспределительных систем могут получить статус критически важных предприятий. Благодаря этому они смогут забронировать своих работников по упрощенным условиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.
Кабинет Министров Украины сегодня, 10 января, упростил процедуру предоставления статуса критически важных для экономики операторов газораспределительных систем. Изменения касаются предприятий, которые обеспечивают стабильное функционирование систем газоснабжения в условиях особого периода.
Ключевые изменения для операторов газораспределительных систем:
"Это решение позволит предприятиям быстрее получить необходимый статус и обеспечит их эффективную работу для стабильного газоснабжения в условиях чрезвычайных ситуаций", - отметил заместитель Министра экономики Виталий Киндратив.
Как предприятиям получить статус критически важных:
Напомним, что работа сервисов была временно остановлена после кибератаки на реестры Министерства юстиции Украины, которая произошла 19 декабря 2024 года.
В ответ на эту ситуацию Кабинет Министров принял решение продлить действующие бронирования военнообязанных от мобилизации на один месяц автоматически.
В министерстве напомнили, что для обеспечения непрерывности бронирования работников критических предприятий таким предприятиям необходимо получить статус критичности по новым критериям и осуществить бронирование через портал "Дія" до 28 февраля включительно.
Алгоритм бронирования работников через портал "Дія":
Напомним, что несколько дней назад народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что правительство якобы решило не бронировать сотрудников газовой отрасли.
Однако сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Кабинет министров решил предоставить бронь от мобилизации работникам газовой отрасли Украины.
Кроме того, по его словам, сверх нормы будут забронированы ремонтные бригады облгазов.
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